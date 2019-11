Helme: läbi Swedbanki liikus oligarhide ja Vene salateenistuse raha

Helme sõnul oli probleem Swedbanki klientide valik: "Oli palju kliente, kes, kui otse öelda, olid väga kahtlase taustaga oligarhid, ja on kahtlus, et mõned neist olid isegi rahvusvaheliste sanktsioonide all," ütles rahandusminister, kelle kinnitusel leidub Eesti uurimises Swedbanki kohta seoseid Venemaa salateenistusega ja terrorismiga.

Loe pikemalt Äripäevast.

Helme ütles Dagens Industrile, et rahapesuskandaal on teinud tohutut kahju Eesti mainele, vahendab Expressen.

„See on teinud tohutut kahju Eesti mainele ja eriti Eesti ärikeskkonnale ja see on tegelikult põhjustanud tõelist ja mõõdetavat kahju Eesti majanduskeskkonnale,” ütles Helme.

Intervjuus ütles Helme ka, et Venemaa eriteenistused kasutasid Swedbanki, et finantseerida destabiliseerivaid operatsioone kogu Euroopas.

„Ei ole mingit kahtlust, et suured rahavood Venemaalt on tihedalt seotud poliitilise juhtkonnaga, mis on omakorda tihedalt seotud Venemaa julgeolekuteenistustega,” ütles Helme.

„Nii et osa rahast, mis liikus läbi Swedbanki, oli praktikas Vene julgeolekuteenistused, mis pööritasid raha, et finantseerida oma operatsioone julgeolekuolukorra destabiliseerimiseks erinevates riikides Euroopas ja kaugemal. On ka terrori finantseerimise kahtlusi. Need on väga tõsised asjad,” lausus Helme Dagens Industrile.