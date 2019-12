Helme lubab algatada diisliaktsiisi langetamise

"Riigieelarve strateegia (RES) läbirääkimistele lähen mina kindla sooviga, et me ka diisliaktsiisi langetuse ära teeksime," ütles Helme ERR-ile. Argumendid maksulangetuseks on tema sõnul samad, mis olid alkoholiaktsiisi langetamisel tänavu: "See suurendab siseriiklikku tarbimist ja selle arvelt tasakaalustub ära maksumäära langetamisega kaasnev miinus. Aga sel on ka laiem mõju nii hindadele, tööhõivele ja sellest tulenevatele tööjõumaksudele," rääkis rahandusminister.

Rahandusministeerium teatas juba novembris, et kaalub diislikütuse aktsiisimäära langetamise võimalusi, viidates Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) korraldatud küsitlusele Eesti maanteetranspordi ettevõtete seas, mille kohaselt diislikütuse aktsiisimäära langetamine parandaks veoettevõtete konkurentsivõimet.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.