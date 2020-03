Helme lubab: riik toetab ettevõtteid koroonaviiruse mõju vähendamisel ja raske aja üle elamisel

Rahandusministri sõnul on ajakriitiline sobivad meetmed ja lahendused välja töötada järgmise paari nädala jooksul, et olukorra teravnedes saaks need kohe kasutusele võtta. Töögrupi järgmine kohtumine toimub sel reedel.

Töögruppi kuuluvad lisaks rahandusministrile majandus- ja taristuminister Taavi Aas, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, lisaks eksperdid rahandusministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Riigikantseleist ja Eesti Pangast. Tööhõive küsimusega seonduvalt on järgmisele kohtumisele kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik.