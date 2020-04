Helme: ma ei arva, et riigisektoris õhku sees poleks, aga praegu ei saa riigisektoris kärpesõnumit välja saata

Rahandusminister Martin Helme kinnitas lisaeelarvet tutvustades, et nad on lähenenud lisaraha jagamisel konkreetsete sektorite vajadustest: eelkõige saavad raha transpordisektor (sh laevandus) maksu ja riigilõivude meetmete näol, meelelahutus- ja kultuurisektor, mikroettevõtted ehk ühemehefirmad, kuhu on plaanitud rahasüstid.

"Mikroettevõtete jaoks töötatakse EAS-is välja erimeedet ehk tagastamatut abi - kellele ja kuidas, selle peabki EAS välja töötama, et see kiirelt käima läheks."

Ülejäänud ettevõtlusele on universaalsed meetmed läbi töötukassa, Kredexi või Maaelu Edendamise SA.

"Need meetmed on sihitud ja väga selgelt," rõhutas Helme.

Tallinki päästeplaan

Lisaks on räägitud võimalusest, et riik ostab Tallinkis osaluse, mille hiljem, headel aegadel, saaks taas maha müüa. Rahandusminister Martin Helme ütles Ärilehele, et kuna Tallink on Eesti suurim ettevõte ja see moodustab lausa 2 protsenti Eesti SKP-st, siis ei lase riik sellel pankrotti minna.

"Tallinki panus Eesti majandusse on väga arvestatav ja lisaks on nad strateegiline ettevõte riigile. Kusjuures on Tallink väga suurelt seotud ülejäänud sektoriga - Tallinkiga on seotud üle 6500 ettevõtte, mis neile teenuseid ja kaupasid pakub. Sellel 2% SKP-st ei lase me kindlasti kõhtu ülespoole minna," kinnitas Helme.

"Me oleme arutanud kaht varianti - riik läheb osanikuks ettevõttesse ja teeme kapitali sissemakse, mille me teatud aja pärast saame tagasi müüa. Teise võimalusena teeme riigilaenu. Sellele lisaks teeb Tallink oma majandusplaane, teeb kärpimisi, võtab ehk ka lisalaenu. Nii et Tallink ei ole kindlasti kohe-kohe ümber minemas ja seda me ei lase ka juhtuda.