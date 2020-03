Helme manitseb maksuametit: meeldetuletuskirjad ei tohi panna olematuid tulusid deklareerima

"MTA peab kindlasti selgitama, et automaatsete teavituste saatmisel ei lähtuta konkreetse isiku suhtes tekkinud kahtlusest, vaid registritest kogutud andmete põhjal on koostatud valim isikutest, kelle puhul on keskmisest suurem tõenäosus, et nad võisid (ega ei pruukinud) saada üüritulu. Samas peab MTA selgelt väljendama, et ainuüksi selle alusel, mitu kinnisasja ühe isiku omandisse kuulub, ei saa mingil juhul teha automaatset järeldust, et isik ongi saanud üüritulu.

Seda, kes ja millistel tingimustel neid kinnisasju kasutab, ei saa ega tohigi MTA teada. Mingil juhul ei tohi lubada tekkida sellisel olukorral, kus inimesed hakkaksid kas teadmatusest või hirmust maksuhalduri ees deklareerima üüritulu, mida nad tegelikult ei ole saanud."

Ka Helme nõunik sai meeldetuletuskirja

Kokkusattumusena pahandas eile maksumaksjate liit - mille juhatusse kuulub ka Helme nõunik Lasse Lehis - maksuametiga justnimelt samal teemal. Liidu esindaja Kristen Teder süüdistas ametit "õngitsuskirjade" laialisaatmises, kus maksuamet unustavat ära asjaolu, et paljudel kirja saajatel polegi tegelikult kohustust tehtud tehingutelt tulumaksu tasuda. Lasse Lehis sai ka ise maksuametilt samasuguse kirja ning on ka avalikult suurt pahameelt selles osas üles näidanud, avaldades oma vastuse maksumaksjate liidu lehel.

MTA vastas maksumaksjate liidule veebruari keskpaigas, et 5000 kirja saanust oli tähtajaks korrigeerinud oma deklaratsiooni veidi üle 400 inimese ning deklaratsioonid lisasid riigikassasse 774 000 eurot (mis klapib Helme väljatoodud summaga).

"Kirju said valimatult kõik, kelle kohta näitas kinnistusraamat teatud hulga omanikumuudatusi, olgu siis tegemist abikaasade ühisvara jagamisega, lastele kinkimisega, katusekorterite ehitamisega kortermajas, mitterahalise sissemaksega osaühingusse jne, rääkimata sellest, et maksuamet tegelikult ei tea tehingute hindu ega sedagi, kas ja kui palju üldse tehingust tulu saadi. Võimalik, et kirju saadeti ka surnutele, sest ka pärimise puhul tehakse kinnistusraamatus samasugune omanikuvahetuse kanne.