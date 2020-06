„Helme otsus on rumal“. Ukrainast pärit ehitaja räägib, kuidas ta pandeemia kõrghetkel Eestisse tuli

Roman Starapopov roman.starapopov@delfi.ee RUS

Ivan Semenov. Foto: Kuvatõmmis

Ivan Semenov on Ukraina töömigrant, kes saabus Eestisse pandeemia kõrghetkel, mil kõik riigid olid lukku keeratud. Siia tulek oli kerge. Semenov rääkis RusDelfile, kui palju tema kaasmaalased Eestis teenivad. Seejuures on Ivan veendunud, et Ukrainast pärit võõrtöölised aitavad Eesti majandust arendada ning siseminister Mart Helme plaan ukrainlaste Eestisse tulekut piirata, on lihtsalt rumal.