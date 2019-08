Helme pakutud teeehituse rahastusskeemile alles hakatakse õiguslikku alust looma

Ta selgitas, et tema teate peale hakkasid kiiresti levima väärarusaamad nagu võiks lähitulevikus olla Tallinn-Tartu maanteel teemaksud, kuigi tegelikult on projekti eesmärk see, et eraettevõtte ehitab näiteks teelõigu välja ja siis riik võtab selle kolmekümneks aastaks rendile. "See on kõige ehedam kasutusrent. Seejuures selle aja jooksul peab olema ka hooldus erasektori teha ning seda ei pane maanteeamet oma kalkulatsiooni sisse," lausus Helme.

Helme kommenteeris, et tema näeb PPP projektide eelist kolmes asjaolus: need on kiiremad, need toimuvad eelarve piirides ning kolmandana tõi ta välja, et ehitamiskulu jääb erasektori kanda ehk riigile ei lisandu täiendavat laenukoormust.