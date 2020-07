Helme palkas appi USA advokaadibüroo, kes pankadelt rahapesujuhtumite trahvisummasid välja nõuaks

„Eesti riigi maine on viimastel aastatel mitmetes rahvusvahelistes rahapesujuhtumites tugevalt kannatada saanud. Nagu teame, on eri riikides algatatud uurimised seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eesti asuvate pankade või nende filiaalide poolt.

Sealhulgas on uurimised algatatud ka Ameerika Ühendriikides. Eesti jaoks on väga oluline, et need keerulised juhtumid saaksid põhjalikult läbi uuritud ja et me saaksime teada võimalikult palju sellest, mis minevikus tegelikult juhtus. Seetõttu on Eesti riigi jaoks tähtis selles protsessis võimalikult aktiivselt osaleda, teha Ameerika Ühendriikide uurimisasutustega koostööd.

Kui uurimiste tulemusena määratakse pankadele trahvid, siis osaleda riigina trahvide jagamisel. Riigina oleme selles protsessis kannatajad. Selleks ongi väga oluline, et meil oleks USAs väga tugev ja kogenud partner," selgitas rahandusminister Martin Helme kohaliku õigusabi kaasamise vajadust USAs.

Freeh Sporkin ja Sullivani meeskond on rahvusvahelise kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesujuhtumitega seotud uurimistes mitmekülgsete kogemustega, teatas rahandusministeerium täna.

Eesti riiki nõustava meeskonna juht Louis Freeh oli aastatel 1991-1993 New Yorki lõunaringkonna kohtunik ja aastatel 1993-2001 Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) peadirektor. Just New Yorki lõunaringkond on suurte rahvusvaheliste panganduskuritegude uurimise kohaks USAs, kuna sellesse piirkonda kuulub ka Manhattani saar.

Eestit nõustavasse meeskonda kuulub ka Ronald K. Noble, kes töötas aastatel 1993-1996 kõrgetel finantskuritegude uurimistega seotud ametikohtadel USA rahandusministeeriumis ja aastatel 2000-2014 Interpoli peadirektorina. Samuti kuulub meeskonda Walter Donaldson, kes on varasemalt töötanud kommertspanga Bank of America pettuste uurimise juhina, ja mitmed teised rahvusvaheliste finantskuritegude uurimise kogemusega tippeksperdid.