Helme: riik toetab ettevõtteid koroonaviiruse mõju vähendamiseks

Helme kinnitusel tuleb kiiresti välja töötada toimivad lahendused, et koroonaviiruse mõju Eesti majandusele oleks võimalikult väike. "Hetkel on keeruline ennustada, kui kaua viirus veel kestab ja millised mõõtmed saavutab, kuid see mõjutab juba täna negatiivselt nii maailma kui Eesti majandust," kinnitas ta pressiteates.

Ministri sõnul on riigi ülesanne teha kõik, mis võimalik, et Eesti ettevõtted ei läheks pankrotti ja suudaks selle keerulise aja üle elada. "Olgu selleks abiks siis näiteks erinevad maksumeetmed, krediidikäendused või ettevõtluslaenud," lisas Helme.

"Väga tähtis on ka, et majandusšokk ei tekitaks ootamatuid probleeme tööturul ja kriisi mõjul töö kaotanud ei satuks majanduslikult raskesse olukorda," selgitas Helme, lisades, et vajadusel ollakse valmis majandust turgutama ka eelarve kaudu.

Majanduse erinevates sektorites ja isegi sama sektori erinevates ettevõtetes võivad probleemid ja vajadused olla väga erinevad. Eile kogunes ministri juhtimisel viiruse mõju analüüsiv töögrupp,mis kaardistab, millised valdkonnad on suurima löögi all ja mis oleksid sobivaimad lahendused nende toetamiseks.

Lisaks analüüsitakse läbi erinevad stsenaariumid, milline võiks mõju olla Eesti majanduskasvule ja eelarvereeglitele. Eraldi kaardistatakse ka võimalikud kitsaskohad finantssektoris.

Rahandusministri sõnul on ajakriitiline sobivad meetmed ja lahendused välja töötada järgmise paari nädala jooksul, et olukorra teravnedes saaks need kohe kasutusele võtta. Töögrupi järgmine kohtumine toimub sel reedel.