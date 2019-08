Helme: riik viib Enefit Greeni börsile lähiaastatel

Enefit Greeni börsile viimist on korduvalt edasi lükatud ja kuigi varasemalt on räägitud, et see võib toimuda käesoleval aastal, siis Helme jutt lähiaastatest tähendab plaani edasilükkumist taas.

Helme esines täna Lääne-Virumaal toimunud Eesti Energia ASi suveakadeemial ettekandega, kus tutvustas riigi kui omaniku ootusi riigiettevõttele järgmisteks aastateks.

„Selleks, et olla pikaajaliselt konkurentsivõimeline energia tootjana ning samal ajal vähendada keskkonnakoormust, on vältimatu moderniseerida põlevkivienergia tootmist, samuti mitmekesistada tootmisportfelli ning suurendada taastuvenergeetika võimsusi," rõhutas Helme.

Helme sõnul on kriitilise tähtsusega, et vähemalt 2023. aastani oleks tagatud Eesti-sisene juhitav elektritootmisvõimekus 1000 MW ulatuses, et katta Eesti keskmist elektritarbimist.

„Kõige selle juures ei tohi unustada, et Eesti Energia on äriühing, mis peab omanikule andma kasumit. Riik peab oma äriühingutelt nõudma eeskujulikku ärikultuuri, efektiivset ning hästi toimiv ärimudelit ning Eesti Energia puhul tähendab see, et kõik tema tegevusvaldkonnad on iseseisvalt samuti kasumis," lisas minister.