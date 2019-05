Helme sõnul arutelu alkoholiaktsiisi langetamise detailide üle alles käib, tema ise tahab seda võimalikult kiiresti

„Valitsuse kõik partnerid on kokku leppinud, et alkoholiaktsiis langeb,” ütles rahandusminister Martin Helme (EKRE). Küll aga tõdes ta, et detaile seejuures veel paika pandud ei ole ehk arutelu selle üle, millal, kui palju ning kas kange ja lahja alkoholi aktsiisi langetatakse sarnaselt või erinevalt, alles käib.

Helme ise on välja öelnud, et soovib alkoholiaktsiise langetada praktiliselt kuu aja pärast ehk 1. juulist. „Mina olen jätkuvalt seisukohal, et me peaksime aktsiiside osas muudatused tegema võimalikult kiiresti,” rõhutas rahandusminister. Arvestades, et valitsus peab riigieelarve strateegia kinnitama mai lõpuks, tuleb need detailid sellisel juhul allesjäänud kümne päeva jooksul paika saada.

Ühe põhimõttelisema Eesti majandust ja rahandust puudutava otsusena on valitsuskoalitsioon lubanud erakonna Isamaa eestvedamisel lasta vabaks ka eestlaste teise pensionisambasse kogutud säästud. Seda sammu ei ole aga viimastel päevadel isegi poole sõnaga mainitud.

Rahandusministri kinnitusel on teise samba reformimine uue valitsuse üks prioriteetidest, mille nimel töö praegu ka käib. „Tegemist on äärmiselt mahuka reformiga, mille kõik aspektid ja ajaraamistik vajavad põhjalikku analüüsi. Kas, millal ja kuidas muutub teine sammas vabatahtlikuks – sellest saame rääkida pärast analüüsi valmimist,” märkis Helme.