Helme sõnul survestab Euroopa Liit kliimaneutraalsuse nimel uusi makse kehtestama

"Vastus on, et see on võimalik, aga sellel on kohutavalt krõbe hind," ütles Helme Vikerraadio saates "Uudis +" usutluses Mirko Ojakivile. Helme sõnul on teisipäeval avalikustatud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI) esitletud uuringus pakutud meetmetest mõned mõistlikud, kuid nende seas on ka kaheldavaid.

Ta tõi ka näiteks ühe võimalusena süsinikuheitmete vähendamiseks pakutud Tartusse trammiliikluse rajamise, mis on ülikallis projekt ning mille võiks asendada ka vesiniku või gaasiga sõitvad bussidega. Helme väitel survestab Euroopa Komisjon liikmesriike kliimaneutraalsuse nimel uusi makse kehtestama ning mitmetes valdkondades seni kehtinud ühehäälse otsustamise õigusest loobuma.

"Euroopa Liidu kliimeaneutraaluse eesmärk hõlmab endast otsustusõiguste kiirete sammudega äraandmist Brüsselile laias valdkonnas. Sest kliima on teema, kus ühehäälsusega midagi teha ei ole. Me räägime siin Euroopa Komisjoni ettepanekust kaotada ära ühehäälsus maksuvaldkonnas, terve hulk selliseid samme, millele meie erakond kindlasti ei ole valmis kohe toetust avaldama," rääkis ta ning väitis, et Euroopa Komisjon sooviks, et riigid kehtestaks liha- või transpordimakse.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.