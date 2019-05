Helme sõnul võib valitsus järgmisel aastal ka kütuseaktsiisi langetamiseni jõuda

"Alkoholiaktsiisiga oli tehtud palju analüüse ja uuringuid ja meil on pilt ees, missugused stsenaariumid meid ees ootavad, aga kütuse puhul selliseid analüüse tehtud ei ole," rääkis Helme, märkides, et kütuseaktsiisi puhul saadatakse need numbrid kokku eelolevaks sügiseks.

"Kui need numbrid klapivad, kui meie nii-öelda kõhutunne on õige ja arvutused seda kinnitavad, siis me räägime kütuseaktsiisi langetamisest järgmisel aastal, mitte nii pea veel," lisas ta.

Eile andis valitsus teada, et on eelarvekõneluste käigus jõudnud kokkuleppele, et alkoholiaktsiis langetatakse juba 1. juulist ja seda võrdsel määral, 25% nii lahja kui kange alkoholi osas.