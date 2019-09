Helme tahab diislikütuse aktsiisilangetust edasi pressida: peaksime usaldama alternatiivseid arvutusi

Juulis tasuti maksu- ja tolliametile 701,4 miljonit eurot maksutulu, mida on 8,2 protsenti enam kui möödunud aasta samal kuul. Alkoholiaktsiisi laekumine kasvas aktsiisi langetamise tulemusel juulis 53 protsenti.

Rahandusminister Martin Helme kirjutas sotsiaalmeediapostituses, et alkoholiaktsiisi langetamine on toonud täpselt need tulemused nagu plaaniti. "Piirikaubandus lõunas tõmbab järjest koomale ja peaks järgmiseks aastaks jõudma normaalse, tavapärase taseme kanti. Soome turism on kaks kuud järjest teinud reipat kasvu, murdes senist selget langustrendi ja tuues raha Eestisse mitte ainult alkoholitootjatele, vaid ka hotellidele, restoranidele, kaubanduskeskustele, muuseumitele jne. Üks vähem raporteeritud rõõmsaks tegev näitaja on käibemaksu laekumise selge paranemine. Käibemaksu vähenemine oli vale alkoaktsiisi poliitika üks suuremaid kahjusid ning seda on keeruline otseselt siduda, kuid fakt on see, et alkoholi aktsiisi karm tõstmine käis käibemaksu kehvema laekumise eel ja käibemaksu parem laekumine järgnes juulikuisele maksulangetusele," kirjutas Helme.

"Kõik see annab julgust pressida edasi ka diisliaktsiisi langetusega. Jah, on arvutusi, mis ütlevad, et see toob kaasa suure eelarveaugu. Aga negatiivsed stsenaariumid on tehtud samade mudelitega, nagu tehti alkoholiaktsiisi langetuse negatiivseid tulemusi prognoosides. Meil on põhjust usaldada alternatiivseid arvutusi."