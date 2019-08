Helme tahab soodustada välismaiste tippude Eestisse meelitamist

Toetuse täpsed tingimused töötavad välja rahandusministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Lähteülesanne on kujundada toetusmehhanism selliselt, et see oleks riigieelarve suhtes tulu-, mitte kulumeede. Meetme raames on näiteks kaalumisel välistippspetsialisti töötasult makstud sotsiaalmaksu summast sõltuv toetus ning töötaja enda ja tema pereliikmete kolimise, hariduse ja meditsiiniteenustega seotud kuludelt erisoodustuse erand.

Sarnaseid meetmeid kasutavad väga paljud riigid – näiteks Soome, Rootsi, Taani, Iisrael, Holland, Prantsusmaa, Belgia, Hispaania ja Austria. Tippspetsialisti on võimalik palgata vähemalt kuueks kuuks, kuid toetus oleks piiratud maksimaalselt viie aastaga. Samuti ei tohi ta enne tööle asumist olnud eelneval viiel aastal Eesti maksuresident.