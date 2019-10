Helme uhkustas Nasdaqi peakorteri pildiga: makske kinni või tehke järgi, oravad! Taavi Rõivas tegigi seda – juba 2014. aastal

„Lõuna ajal külastasin Nasdaqi peakorterit, et rääkida Eesti kapitalituru arendamisest ning plaanitavate riigifirmade IPOst (börsile viimisest – S. L.). Lahked võõrustajad olid teinud mulle visiidi puhul pahviks lööva üllatuse, pannes oma peakorteri seinal olevale hiigelekraanile tervituse,” kirjeldas Helme eileõhtuses sotsiaalmeedia postituses, kus jagas ka mainitud tervitusest pilte.

„Jah, see on seesama New Yorgi Times Square, linna kõige ikoonilisem ja tihedam peaväljak. Me võime ju üritada välja arvutada, mida selline reklaam rahas maksab, aga see on tegelikult võimatu. See on lihtsalt hindamatu positiivne reklaam Eestile! Öelge veel, et me teeme Eesti mainele maailmas kahju. Makske kinni või tehke järgi, oravad!” kuraasitses EKRE minister, kes esitles seda kui suurt töövõitu.

Tuleb aga välja, et „oravad” tegid sama asja ära juba viis aastat tagasi, 2014. aastal toonase peaministri Taavi Rõivas (Reformierakond) visiidi ajal USA-sse. Lisaks tervitusele Nasdaqi peakorteri seinal andis Rõivas siis ka intervjuu populaarses vestlussaates „The Daily Show with Trevor Noah”, mis leidis palju kajastust nii Eestis kui välismaal.