Helme: välismaise renditööjõu maksustamise probleem saab lahenduse

„Korralikult makse tasuvad Eesti ettevõtjad on olnud aastaid hädas välismaist tööjõudu kasutavate konkurentidega, kes jätavad oma maksukohustused täitmata ja löövad tänu sellele hinnad alla. Tihtipeale pakuvad sellised ettevõtjad ka töötajatele kehvemaid töötingimusi ja palka. Selline olukord tuleb kiiremas korras lõpetada," ütles rahandusminister Martin Helme.

Täna on probleem selles, et kui näiteks Poola ettevõtja palkab renditöötajaks inimese Ukrainast, kes saadetakse Eestisse tööle vähem kui 183 päevaks, siis saab Eesti tema töötasu maksustada üksnes juhul, kui isikule palka maksev tööandja on samuti Eestis. Poolal jällegi pole õigus Ukraina residendi töötasu maksustada, kuna tööd ei tehtud Poolas ja tasu saaja pole Poola resident. Ainuke riik, kellel on õigus ja võimalus sellisel juhul töötasu maksustada, on Ukraina. Maksude tasumine sõltub nüüd aga Ukraina residendi õiguskuulekusest, sest teavet töötasu maksmise ega saamise kohta pole ühegi kolme riigi maksuametil. Kokkuvõttes on selline olukord kahjulik kõikidele riikidele.

Sellise olukorra muutmiseks on rahandusministeerium lisanud siseministeeriumi algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõusse välismaise renditööjõu maksustamiseks vajalikud tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused. Selle tulemusel maksustatakse inimeste Eestis töötamine ühetaoliselt.

Samuti tuleb edaspidi registreerida mitteresidentidest renditöötajad maksu- ja tolliametis. Täna ei oma maksu- ja tolliamet täit pilti välismaise renditööjõu kasutajatest ja nende maksukohustusest, mistõttu ei ole võimalik maksukahju objektiivselt hinnata. Samuti ei jõua amet järelevalve käigus kõiki kontrollida.

Välismaalaste seaduse muutmise eelnõu peaks lähiajal jõudma valitsusse.