Helmede pankrotistunud kirjastusäri raamatuid müüakse enampakkumisel, võlgu on üleval 70 000 euro jagu

OÜ Kirjastus Kunst pankrot kuulutati välja tänavu 17.mail ja otsus jõustus 5. juunil. Juba pikalt enne seda olid üleval ohumärgid, et ettevõte on raskustes. Jaanuaris kirjutas Ärileht, kuidas inforegister soovitas hoiduda koostööst Kirjastus Kunst OÜ-ga kui koostöövõimetu ettevõttega, kes ignoreerib oma kohustusi ja võlausaldaja püüdlusi kontakti saada.

Nüüd müüb pankrotihaldur Andres Tootsman enampakkumisel hulgaliselt raamatuid ja trükiseid, alghinnaga 10 900 eurot.

Tootsman ütles Ärilehele kommentaariks, et ettevõttel on võlgu üle 70 000 euro ja võlausaldajaid üle 20, kelleks on erinevad trükikojad ja muud teenusepakkujad. "Olukord on lihtsalt selline, et digimaailm trügib peale ja trükikirjandus jääb tahaplaanile. Trükitud kirjanduse müük on aeglane ja võlad tiksuvad peale. Ilmselt tehti firmas ka valesid valikuid, mida kirjastada, äriplaan jäi ajale jalgu, ütleme nii," selgitas Tootsman.

Ta lisas, et praegu on käimas pankrotivara viies voor, kus enampakkumise alghinda on oluliselt langetatud. "Alustasime 80 000 eurose alghinnaga, siis langetasime 46 000 peale, siis 34 000 peale... Raamatukaubandus on koondunud kahe keti kätte [Apollo ja Rahva Raamat-toim.] ja kui nemad neid raamatuid ei võta, siis keegi ei võta," arutles pankrotihaldur.