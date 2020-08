Helmes ostab Läti suure tarkvarafirma T2T

Helmese asutaja ning juht Jaan Pillesaar kinnitas tehingut kommenteerides, et Helmesel on pikaajaline kasvuplaan, millest osa annab ka täna sõlmitav tehing. „Helmes tahab maailmas skaleerida tarkvaramaailma jaoks unikaalset Helmese meeskonnamudelit. T2T omandamisega liituvad Helmesega selleks mitmed maailmaturu tasemel tiimid, väärikad kliendid ning tekivad uued sünergiavõimalused. Meil on T2T tiimi osas tekkinud hea koostöötunnetus ja kõrged ootused.“

Tet’i juhatuse esimehe Juris Gulbise sõnul annavad nad T2T üle tugevale strateegilisele investorile. „Tet ja T2T jätkavad tihedat koostööd ja soovivad viia ühised projektid kõrgemale kvaliteeditasemele,“ märkis ta.

Helmese partneri ning finantsvaldkonna ja M&A-tehingute eest vastutava juhatuse liikme Andres Kaljo sõnul on Helmese viimaste aastate kasvustrateegia andnud häid tulemusi. „T2T omandamine on järgmine samm meie rahvusvahelises laienemisstrateegias, mis võimaldab kasvatada meie meeskonda kõrgelt kvalifitseeritud töötajate näol ning toob grupile mitmed uued tugevad pikaajalised kliendid,“ kommenteeris ta. „Meil on hea meel, et saame käesoleva tehinguga laiendada oma meeskonda Balti riikides“. Poolte kokkuleppel tehingu hinda ei avaldata.

T2T näol on tegu Läti tehnoloogia- ja meelelahutusfirmast Tet juba mõnda aega sõltumatult tegutseva tarkvaraarendusettevõttega, mis lisaks Tet’ile suunatud teenustele on teostanud tuntud ja edukaid suurprojekte nii avaliku kui erasektori klientidele. „T2T ajaloos on algamas uus ajajärk ning me oleme selleks valmis koos uue omanikuga, kelleks on viimastel aastatel märkimisväärset rahvusvahelist edu saavutanud tarkvaraettevõtte Helmes,“ märkis T2T tegevjuht Viesturs Bulāns. Ettevõtte Riia ja Vilniuse kontorites töötab kokku ligikaudu 100 töötajat, müügikäive 2019. aastal oli 6,5 miljonit eurot ning puhaskasum 0,7 miljonit eurot. T2T suuremate klientide hulka kuuluvad lisaks Tet’ile näiteks Läti Riigikassa, Läti riiklik reisirongide operaatorfirma „Pasažieru vilciens“, Läti Maksuamet, Läti Gaasi jaotusvõrgu operaatorfirma GASO ja toiduainetetööstus Orkla Latvija.