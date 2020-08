Helmes palkab Valgevenes töötajaid juurde

Helmesel on tänaseks Valgevenes neli erinevat kontorit kokku üle 400 inimesega ja hetkel otsitakse juurde 20 uut töötajat.

„Oma inimestele oleme öelnud, et kõik meie inimesed on oma poliitilistes vaadetes vabad ja kui inimesed peaks meeleavalduste tõttu probleemidesse sattuma, siis me aitame neid seaduste piires igal võimalikul viisil,“ ütles Helmese juht Jaan Pillesaar. „Seni ei ole seda kordagi vaja läinud. Pühapäevased meeleavaldused olid juba väga rahumeelsed. Ettevõttena me ütleme rahvusvahelistele ettevõtetele tavapäraselt, et Helmes on poliitiliselt neutraalne. See tähendab, et me ei õhuta inimesi osalema meeleavaldustes, aga ka ei takista neid, kes seda soovivad teha.“

„Helmese kliendid on mujal maailmas ja Valgevene poliitikat me mõjutada ei saa, nii et meie inimestel ei ole põhjust streikida. Meil ei ole Valgevenes ühtegi klienti. Kõik, mida me teeme, on eksport ja toob Valgevenele vajalikke dollareid maksudena sisse, oleme riigile kasulikud,“ rääkis ta. „Ükski töötaja ei ole ka minu teada öelnud, et ta sooviks Valgevenest lahkuda. Kui kellelgi selline soov tekib, eks me siis pakume inimestele töötamise võimalusi meie teistes kontorites üle maailma, mida tänaseks on üheksa.“

Kuna meie inimesed nagunii Covid-19 ohu tõttu töötavad kodukontoritest, siis meeleavaldused igapäevast tööd ei sega, lausus ta. Interneti kadumine ajutiselt segas tööd, kuid saime vajalikud ühendused toimima alternatiivsete lahendustega. Mõned töötajad, kes ei saanud interneti puudumise tõttu korralikult töötada, said vaba päeva. Üleriigiline internet taastati kolmapäeva hommikuks, nii et ka selles osas on kõik normaalne, seletas ta olukorda Valgevenes.

„Ma pigem usun, et tänased sündmused aitavad Valgevene majandust pöörata rohkem turumajanduse suunas, mis tooks kaasa üldise majandustõusu,“ lausus Pillesaar. „Täna veel kuuluvad paljud traditsioonilised ettevõtted jätkuvalt riigile ja riigimonopolid pole kunagi edukas majandusmudel olnud, lausus ta. Nii et vaatame huviga tulevikku.“