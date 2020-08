Helsingi hakkab sadamatesse saabuvaid reisijaid testima

Tallink Silja tegevdirektor Margus Schults ütles kolmapäeval ERR-ile, et praegu on arutelu seotud sellega, et nädalavahetustel on lennureisidega Soome tulnud inimesi maadest, kus koroonapositiivsete diagnooside arv on üllatavalt kõrge, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Sellega seoses on Schultsi sõnul arutlusele tulnud kaks asja. Üks neist on vabatahtlike testide tegemise võimaluse laiendamine, millega seoses on räägitud ka Eestist tulevatele reisjatele vabatahtliku testi tegemise võimaluse andmisest. Teine teema on see, kuidas tagada transiitreisijate turvalisus ehk kui reisija tuleb turvaliselt maalt, aga vahetult enne on viibinud kuskil riskipiirkonnas, siis kuidas neid reisijaid oleks võimalik, eelkõige lennunduse vaatenurgast jälgida ja tuvastada, rääkis Schults.

"Ma arvan, et need on need kaks asja, mis on taustal, mida piirivalve seisukohas on avaldanud," ütles Schults.

Reisijad, kes lähevad Tallinnast Soome, muretsema ei pea.

"Täna on väga selge, et Tallinn ja Eesti, nagu kogu Baltikum on kuulutatud Soome valitsuse otsusega turvaliseks reisipiirkonnaks, kuhu võib sõita ja kust tulles ei pea olema mingisuguses karantiinis. Tallinnast Soome minevad reisijad ei pea praegu küll muretsema sellepärast, et mingisuguseid karantiininõudeid või testimisnõudeid meile esitatakse," lausus Schults.

