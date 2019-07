Helsingi linnajuhid kardavad, et stuudiokorterid murendavad turvatunnet

1990. aastal oli Soomes 35% kõikidest eluruumidest ühetoalised korterid. Samal ajal koosnes 28% leibkondadest vaid ühest inimesest.

Mullu moodustasid ühetoalised korterid 14% Soome elamufondist. Ühe inimesega leibkondi oli aga 44%. Helsingis oli see osa veelgi suurem, sest iga teine Helsingi elanik elab üksi.

Miks siis ikkagi ollakse 2019. aastal stuudiokorterite ehitamise vastu?

Elamispoliitika eest vastutavate ametnike sõnul vahetuvad stuudiokorterite asukad väga sageli. See on probleem, sest elanike suur liikuvus põhjustab ebakindlust ja rahutust.

„Halvasti tehtud maja, täis stuudiokortereid on halb. Iga paari aasta tagant on kõik elanikud vahetunud. Me tahaksime, et majas oleks mingisugune kogukond. Me tahame vältida, et majast lihtsalt sõidetakse läbi, ” ütles Helsingi eluasemeprogrammi juht Mari Randell.

„Suurim probleem on muutused. Kui pikaks kujuneb stuudiokorteris elatud aeg? Inimestel tuleb ette peremuutusi ja muud. Muutused võivad põhjustada häireid ja muutused võivad juhtuda igal kuul. See on ühetoalise eluaseme suurim puudus, ” ütles Espoo eluasemejuht Anne Savolainen.

2017. aastal küsitles Vantaa oma elanike arvamust, millest selgus, et väikeste korterite elanike seas valitseb suur ebakindlus. Väikeses eluruumis elavad inimesed valmis kolima ja kogema suuremat ebakindlust kui suurte korterite elanikud.