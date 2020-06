Helsingi piirkonna ehitusobjektil on suur koroonapesa, nakatunud on seitse eestlast

Kõik viirusega kokku puutunud ja nakatunud määrati täna hommikul karantiini. Nakatunutest kolm on soomlased, seitse eestlased, üks iraaklane ja üks kosovolane, vahendab Ilta-Sanomat.

Nakatunutest üks on Lehto Groupi oma töötaja ja 11 alltöövõtjad kokku neljast ettevõttest.

„Objekt on Helsingi epidemioloogiaüksuse juhtimise all. Objekti personali on testitud ja järgmine testimine on kahe nädala pärast,” ütles Lehto Groupi personalijuht Kaarle Törrönen Ilta-Sanomatele.

Objektil jätkub tegevus praegu umbes ühe kolmandiku võimsusega raskuste tõttu, mis on seotud karantiini, suvepuhkuste ja alltöövõtjate tööjõu saamisega.

Ehitusobjektide nakatumisriskidest ja ajutiselt Soome tulevate ehitajate kitsastest majutusoludest on Soomes räägitud kogu kevade. Lisaks Lehto Groupile on sel nädalal nakatumisi avastatud üheksa välismaalt Turusse tulnud ehitaja elukohas.

Törröneni sõnul on olukord ettevõtte jaoks väga kahetsusväärne, sest ettevõtte objektidel on tema väitel kinni peetud väga rangetest juhistest juba alates märtsi keskpaigast.

„Sellest hoolimata, et muu ühiskond hakkas piiranguid kaotama, ei ole meil objektidel neid kaotatud,” ütles Törrönen.