Helsingi teatas uutest karmidest koroonameetmetest. Olukorra halvenemisel hakatakse piirama ka inimeste liikumist

Helsingi piirkonna koroonaviiruse koordinatsioonigrupp teatas reedel seoses koroonaviiruse ulatusliku leviku faasi jõudmisega uutest karmidest piirangutest, mis hakkavad kehtima esmaspäeval ja on jõus vähemalt 18. detsembrini.

Helsingin Sanomate teatel keelatakse kõik sise- ja välitingimustes korraldatavad avalikud üritused ja inimestel soovitatakse suhelda teistega vaid oma majapidamise piires. Avalikud asutused, sh spordisaalid, kultuurimajad, muuseumid ja noortekeskused suletakse ning teine kooliaste ehk gümnaasiumid ja kutsekoolid lähevad üle distantsõppele.

Mäkijärvi ütles pressikonverentsil, et nakatumisnäitaja kasvab Helsingi piirkonnas tõenäoliselt veel vähemalt kolm-neli nädalat, saavutades tipu jõuluajal. Tema sõnul tuleb järgneva kahe nädala jooksul jälgida, kas värsketest piirangutest piisab olukorra kontrolli alla saamiseks, vahendab Iltalehti.

Juhul, kui nakatumised kahe nädala jooksul ei lange, on vaja asuda tegutsema. See tähendab, et olemasolevatest piirangutest ei ole kasu ja üle on vaja minna veelgi karmimatele piirangutele, selgitas Mäkijärvi.

Tema sõnul ei piisaks sellisel juhul maskikandmise kohustuse kehtestamisest, vaid piirata tuleks ka inimeste liikumist, sest haiglatel ei õnnestu vastasel juhul koormusega enam toime tulla.

Mäkijärvi selgitas, et valitsus ei näe maskikohustuse kehtestamisel suurt mõtet, sest sellest ei pruugi teiste riikide kogemust arvestades olla leviku pidurdamisel suuremat abi. Tema sõnul järgitaks liikumispiirangute kehtestamisega paljude Euroopa riikide eeskuju.