Helsingi tunneli rajaja soovis palgata Taavi Rõivast

Tunneli rajamise initsiaator Peter Vesterbacka. Foto: Taavi Sepp

Andmaks Hiina kapitali toel plaanitava Tallinna-Helsingi tunneli ehitamisele vajaliku tõuke, soovis projekti arendaja Finest Bay Area Development palgata ka ekspeaministrit Taavi Rõivast, mis on just hiinlastele omane taktika, et vajadusel saada tema kaudu otsustajatega otseühendus, kirjutas Postimees.