Helsingin Sanomat: alanev maksumäär ahvatleb soomlased Eestist rohkem jooke ostma

Karlsson rõhutas siiski, et otsuseid ei ole veel tehtud ja maksu vähendamise määrasid ei ole arutatud.

EKRE, Keskerakonna ja Isamaa valitsusliidu tulemisest kirjutav Helsingin Sanomat selgitab, et Eesti on kaotanud tänu alkoholi aktsiisi tormakale tõstmisele oma maksutulu, sest eestlased ostavad üha rohkem - isegi veerandi - oma alkohoolsetest jookidest Lätist. Ka soomlaste reisimine Eestisse on vähenenud ning osad neist käivad samuti Lätist napsu ostmas.

EKRE ja Isamaliidu valimiskampaanias asus aktsiiside vähendamine tähtsal kohal, märkis Helsingin Sanomat.