Helsingin Sanomat: Eesti on lätlase Soome

Lõuna-Eesti tööandjad on hakanud Läti töötajaid meelitama samalaadsete hüvedega, mis juba aastaid on viinud eestlased Soome töötama ja elama. Põhja-Läti elanikud on hakanud Lõuna-Eestis tööl käima samamoodi nagu eestlased sõidavad Soome.

Lõuna-Eestis Saru lauavabrikus lõikab masin lauad ja sorteerib need vastavalt kvaliteedile. Veidi eemal kontrollivad naised tulemuse üle ja tõstavad kõrvale sobimatud tükid, mida masin ei tuvastanud.

„Kaks lätlast, üks eestlane,” ütleb direktor Tarmo Vainola töötajatele osutades.

Kõrval töötoas lihvivad naised valmivaid akende ja uste paneele.

„Kõik on lätlased,” ütleb Vainola.

Tehase 160 töötajast rohkem kui sada tuleb Lätist, peamiselt 22 kilomeetri kauguselt Apest. Tööliste seast leiab hambaarsti assistendi, pool tosinat müüjat ja lasteaiaõpetaja, loetleb Vainola.

Tehase ees asuvas parklas seisab vaid üks Eesti numbrimärgiga auto, teised kuuluvad lätlastele. Lätlaste arv kasvab juba kolm aastat samas tempos nagu lauavabrik oma tootmismahtu suurendab.

Ettevõtja viib uued töötajad kahe või kolme kaupa Võrru, et neile töölubasid vormistada. Lätlased kantakse Eesti süsteemi ning nad hakkavad saama Eesti ravikindlustust ja pensioni.

Elita Berezkina kinnitab, et just parem tasu on ta Eestisse tööle toonud. Kolm aastat tagasi oli peamiseks kaalukeeleks nii Eesti peretoetused kui ka palk. Berezkina ütleb, et on Eestis registreeritud ja maksab makse, kuigi tema kodu on Lätis. „Ma sain Eestist sünnitus- ja lapsetoetust. See oli oluline, kui ma Eestisse tööle tulin,” tõdeb Berezkina.

Eestis on rasedus- ja sünnituspuhkus tunduvalt pikem ning palk suurem kui Lätis.