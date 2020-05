Helsingin Sanomat: ilma ja pandeemia vastu võitlev Soome maasikakasvataja saab loota ainult ukrainlastele, aga neid ei ole piisavalt

„Me jääme maha. Tööd oleks kogu aeg meeletult, aga ei ole inimesi. Ja siis tulid need ilmad. On liiga märg, et traktoriga sõita. See katmine on täiesti liigne, aga kui maasikaid praegu ei kaitsta, on probleeme,” ütleb peremees Esa Rannikko.

Kui koroonaviirus Euroopas levima hakkas, oli Rannikko talu kulutanud suveks taimede ja muu vajaliku ostmiseks 1,5 miljonit eurot ning kutsunud tööle 500 ukrainlast.

Siis pandi riigipiirid kinni. Vähemalt 15 000 Soome oodatud ukrainlast ei pruukinud kodumaalt välja pääseda. Soome suutis siiski kokku leppida 1500 hooajatöölise tulekus. Talud võisid teada anda, milliseid võtmetöötajaid nad vajavad.

Rannikko talu tellis 75 inimest, aga vaid 25 pääses nimekirja.

„Osa neist, keda tahtsime, ei pääsenud nimekirja. Selle asemel tuli teisi. Ilmselt selliseid, kelle load oli juba jõutud Migris korda teha,” ütleb Rannikon Puutarha tegevjuht Iina Rannikko.

Migri on Soome immigratsiooniametkond. Lõpptulemus on see, et talus rassib poolsada inimest. Neid peaks olema topelt.

„Seda on raske käima saada, kui põhirahvast nii palju puudu on. Nüüd oleme eemaldanud 50 hektarit katet, et saak hilineks,” ütleb Esa Rannikko.

Maasikate katmisega tegeleb talus teiste hulgas õpetajaid, raamatupidajaid, tuletõrjujaid ja politseinikke. Suurem osa on Kesk-Ukrainast. Paljud on olnud Rannikko talus juba varem.

Üks neist on 33-aastane Julia Slupitska, kes töötas eelmisel suvel Uusimaa maakonnas kapsapõllul ja oli sel aastal tulemas tööle kasvuhoonesse.

„16. märtsil teatasid nad, et ei võtagi mind. Et mul olid load juba olemas, kandideerisin sõbranna abiga siia. Ta on töötanud selles talus juba varem. Reisisin maad mööda Valgevenesse Minskisse, kust lendasin Helsingisse,” räägib Slupitska.

Tüüpiline ongi, et ukrainlane kandideerib tööle tuttavate soovitusel. Teine võimalus on kallim: Ukraina vahendaja kasutamine.

Slupitska ütles, et maksis pooleaastase töö eest kasvuhoones vahendusagentuurile tuhat eurot. Töö jäi ära, aga vahendaja raha tagasi ei maksnud. Lisaks sellele tuleb Soomes maksta Migrile hooajatööloa eest. Luba pooleks aastaks maksab 410 eurot.