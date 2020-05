Helsingin Sanomat: laevafirmad ootavad nüüd Eestisse reisimise kohta selgeid sõnu Soome valitsuselt

Eesti teatas eile, et soomlased võivad alates juunist riiki siseneda ilma kahenädalase karantiinita. Soome välisministeerium soovitab aga siiski endiselt vabaajareisimist vältida ja välismaalt naasjad peaksid olema kaks nädalat vabatahtlikus karantiinis, vahendab Helsingin Sanomat.

„Kui valitsus vabaajareisimist ei soovita, piirab see kindlasti osade minekusoovi. Soovime, et Soome valitsus oleks Eestiga samal kursil, et ei peaks mõtlema, kas on okei. Kui Soome saabudes on karantiin, võib see paljudel resiindu mõjutada,” ütles Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd.

Igal juhul laevadel reisijate arvu piiratakse. Nii Eckerö Line kui ka Tallink kavandavad maksimaalseks reisijate arvuks poolt tavapärasest. Tavaoludes mahub laevadele maksimaalselt 2800 reisijat.

„Nõudmise arenedes võetakse selle kohta uus seisukoht. Esialgselt on räägitud, et mitte rohkem kui pool, enne kui näeme, kuidas reisimine sujub,” ütles Eckerö Line’i tegevjuht Taru Keronen.

Viking Line’i Helsingi-Tallinna laevadele võidakse lasta veelgi vähem inimesi. Teavitusjuht Christa Grönlund ütles, et olukorda jälgitakse ja vajadusel sellele reageeritakse.

Eckerö Line’i esindaja Keroneni sõnul on nende laevadel olnud piirangute kehtimise ajal kõige rohkem 400 reisijat.

Laevadel ja terminalides järgitakse riigivõimude ohutusnõudeid. Kõik laevafirmad piiravad esialgu restoranide klientide arvu.

Näiteks Tallinki Megastaril on Nöjdi sõnul hoitud restoranid lahti, välja arvatud iseteenindusrestoran. Personal teenindab lauas.

Viking Line’i laevadel on restoranid avatud piiratult ja kogu toit on tulnud Grönlundi sõnul kaasa osta. Koroonapandeemia tõttu arendas Viking Line mõnedel liinidel välja ka kajutiteeninduse: toidu võib juba broneerides kajutisse tellida.

Eckerö Line on hoidnud lahti ka iseteenindusrestorani, aga toiduportsjonid on valmis pakitud või täidab taldrikuid personal. Ei kasutata ühiseid söögiriistu. Tantsu- ja ajaviiterestoranid ei tööta Eckerö Line’il praegustel andmetel kogu suve.

Soomlaste reisivalmiduse osas on suvi valitsuse otsuseid oodates seni mõistatus. Eckerö Line’i juht Keronen usub, et Eesti võiks huvi pakkuda küll, kui pikemaid reise ei ole julgetud broneerida või neid on tulnud tühistada.