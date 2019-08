Heroiiniga võrreldud videomäng teeb teismelisi poisse miljonärideks

"Esmalt tundus see tavalise spordivõistlusena, kus vanemad rüüpasid läbipaistvatest plastiktopsidest õlut ja lapsed sõid ülehinnatud pizzalõike", vahendab Financial Times. Ometi oli tol päeval Ameerikas Queensi linnas asuva staadioni väljakul, millel mängitakse ka tenniseturniiri US Open, muru üles võetud ja seda asendas kolmetasandiline lilla lava. Selle ümber istusid kümned tuhanded inimesed, kes jälgisid, kuidas 200 keskmiselt 16-aastast poissi klõbistasid umbes neli tundi oma klaviatuuri, pilk kangastunud arvutiekraanile. Tegemist on ülipopulaarse videomängu Fortnite maailmameistrivõistlustega. Võitja viib koju 3 miljonit dollarit. Seda on kuus korda rohkem kui Tour de France'i sangar Egan Bernal tänavu teenis.

Fortnite on olemuselt lihtne "tugevaim jääb ellu" põhimõttel toimiv videomäng. Alguses hüppavad mängijad lendavast bussist langevarjudega saarele. Nad tulistavad üksteise pihta, kuni ellu jäänud on vaid võitja. Prantsusmaa jalkastaar Antoine Griezmann on öelnud, et Fornite'i mängimine tekitab temas rohkem stressi, kui professionaalne jalgpallimatš. Briti käitumisspetsialist Lorrine Marer on seda võrrelnud heroiiniga ning prints Harry on kutsunud üles mängu ära keelama, väites, et Fortnite on "sõltuvust tekitamiseks loodud". See ei huvita aga maailmameistrivõistlustel teisele kohale tulnud ning ühtlasi tol pärastlõunal miljonäriks saanud 15-aastast Jaden "Wolfiez" Ashmani. Hiljaaegu oli ema poisilt mängukonsooli ära võtnud, et ta saaks õpingutele keskenduda. Nüüd plaanib Ashman osta maja ning Gucci jalanõusid.