Hesburger avas 500. söögikoha

Lisaks Soome 280 Hesburgeri söögikohale on kett esindatud Leedus (57), Lätis (50), Eestis (48), Venemaal (36), Bulgaarias (19), Ukrainas (6), Saksamaal (2) ja Valgevenes (2).

Hesburgeri tegevjuht Kari Salmela usub lähiaastate mõõdukasse kasvu. "Õhus on ebakindlust, mis kindlasti mõjutab ühel või teisel viisil kõiki sektoreid. Kiirtoidusektori üldine olukord on aga stabiilne. Usun, et Hesburger kasvab järgmise paari aasta jooksul enamikes piirkondades, kus praegu tegutseme, stabiilselt ja rahulikult."

Grillikioskist ketiks

Hesburgeri juured ulatuvad 1966. aastasse, kui noor äripaar Heikki ja Kirsti Salmela rajasid Naantalisse Kievari grilli. Kui kiirtoidukultuur Soomes juuri ajama hakkas, avasid nad 1980. aastal Turu kesklinnas Hansakorttelis esimese Hesburgeri söögikoha.

Pärast 1990. aastate keskpaika arenes Hesburger Edela-Soomest üleriigiliseks ketiks. Kõige enam uusi Hesburgeri söögikohti avati aga aastatel 2011-2012 lisaks juba olemasolevale enam kui 200 söögikohale. Kett tegi esimesed sammud välismaal 1996. aastal, avades söögikohti lisaks Eestile ka Saksamaal.

Tööandja tuhandetele

Hesburgeri söögikohtades töötab kokku ligi 8000 inimest, kes teenindavad iga päev enam kui 190 000 klienti.

Burger-In Oy on Soome pereettevõte ja Hesburger on selle registreeritud kaubamärk.