Hesburgeri müük Eestis jäi miinusesse. Järgmisel aastal tuuakse turule uuendus

Hesburgeri arendusdirektor Ieva Salmela toob välja, et eelmine aasta oli täis ootamatusi ja väljakutseid: "Osa meie keti restorane oli teatud aja vältel suletud kuid samaaegselt suutsime kõikjal Baltikumis säilitada müügi oma mobiilirakenduse abil. Sealtkaudu osteti kõiki meie sortimendis olevaid tooteid nii kaasavõtmiseks kui kasutades erinevate toidukullerite abi,"lisas ta. "Müügi seisukohalt kujunesid edukamateks kohad, kus oli juba eelnevalt ka drive-in kaasaostmise võimalus. Esmatähtsaks tõusis meie töötajate ja klientide turvalisus ning see on jätkuvalt meil üks prioriteete. Vaadates aastale ette loodame väga, et juba sel kevadel olukord normaliseerub ja saame taas näha müügi positiivset kasvu." sõnas Salmela.

Käesoleval aastal keskendub ettevõte restoranide renoveerimisse. Eestis ootab avamist ka uus Hesburgeri restoran Narvas ja see plaanitakse avada kohe peale piirangute lõppu Ida-Virumaal.

2021. aasta üheks oluliseks fookustegevuseks saab olema iseteenindustehnoloogia kasutuselevõtt. Ettevõte alustab digitaalsete iseteeninduskassade paigaldamist, mis võimaldab Hesburgeri klientidel nautida uuenduslikke kogemusi toidu tellimisel. Esimese riigina Baltikumis võetakse digitaalsed iseteeninduskassad kasutusele Eestis, järgnevad Läti ja Leedu. Sarnaste iseteeninduskassade paigaldamist alustati möödunud aastal Soomes, kus need on edukalt töös juba enam kui sajas Hesburgeri restoranis.

Hesburgeril on Eestis 48 restorani, Baltikumis tervikuna 155, töötajaid 1800. Kokku on maailmas tänase seisuga avatud 506 Hesburgeri restorani üheksas riigis, lisaks Soomele ka Baltikumis, Venemaal, Valgevenes, Ukrainas, Saksamaal ja Bulgaarias. Kokku teenindavad iga päev Hesburgeri 7900 töötajat üle 190 000 kliendi. Hesburger on 1966. aastal Soomes rajatud perefirma, mille asutajateks on Heikki ja Kirsti Salmela.