Hesburgeri omanik ja legendaarse kastme autor: kiirtoit ei teinud mind paksuks

Hesburgeri müük kukkus koroonaviiruse leviku alguses 50 protsenti. Firmas töötab üle 7000 inimese ning Salmela oli mures - kulu oli endine, aga tulupool kukkus drastiliselt. Ta tegi arvutused ja oli veel enam mures.

„Alguses arvutasin, et miinus oleks 3 miljonit eurot kuus. Ma olin segaduses, et mis maailmas toimub. Nüüd on Soomes jälle kõik hästi," ütles Salmela. Samas oli Hesburgeri Baltikumi kasv isegi suurem. Kui Soomes oli see 4% võrreldes aastataguse ajaga, siis Baltikumis 10-15 protsenti. Eriti hästi läks aga Bulgaaria turul, kus kasv ületas 20 protsenti.

Salmela usub, et nii Soome kui kogu maailm seljatab pandeemia, kui kõik käituvad vastutustundlikult.

Mees võttis 40 kilo alla

Kiirtoidumiljonär võttis aastaid tagasi vastu otsuse - ta hakkas trenni tegema, hommikujooksu. Ta teeb seda siiani. Innovaatiline ja tehnoloogiast huvituv Salmela kasutab tehnoloogiat, et saada teada oma südame löögisagedust ja tehtavaid samme. Ta kasutab telefoni ka jooksu-marsruutide paika panemiseks.

Salmela sõi kaalukaotuse ajal oma enda restoranides ja ta on vastu jutule, et burgerid ja kiirtoit tegi ta kunagi üldse paksuks. Ta soovis seda iseendale näidata, et see ei ole tõsi.

„Ma olin selline sööja, kes end toiduga premeeris ja samas sõin ka stressi maandamiseks. Nüüd kaotasin ma 10 kilo aastas. Niisiis võttis neli aastat aega, et uus välimus saavutada," naerab 186-sentimeetrine burgerikuningas.

Ta räägib, et tal olid kõik ülekaalulise inimese probleemid nagu kõrge kolesteroolitase, kõrge vererõhk ja diabeet. Kui ta alla võttis, siis ühel hetkel viskas ta kõik ravimipurgid minema.

Kaste, mis defineerib Hesburgerit

Hesburgeri ajalugu on huvitav. Salmela müüs 1988. aastal keti maha, aga kolme aasta pärast ostsid nad selle perele tagasi. Enda poegadele. Täna ongi 53-aastane Kari Hesburgeri president ja tegevjuht ning Marko (49) ka juhtival kohal.

Heikki Salmelal on kokapaberid. Ta oli kuulnud Ameerika toidukultuurist ja otsustas selle tee valida. Tema oli ka see, kes 1972. aastal mõtles välja legendaarse kurgimajoneesi, milleta, kindlasti paljud fännid nõustuvad, ei oleks Hesburger see mis ta on.