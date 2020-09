Hiidlased küsivad järgmiseks suveks lisapraami: selle suve rekordilised külastajanumbrid ei ole midagi harukordset

„Hiiumaa erinevate transpordiühenduste vajadus on aastaid suurenenud. Seni rahulikumas tempos tõusnud statistilised näitajad on selle aasta erakorralise olukorra järel veelgi progresseerunud,” märgib Hiiu vallavanema asendaja Toomas Rõhu kolmapäevases kirjas maanteeametile. Samas rõhutab ta, et Hiiumaa külastatavuse tõus ei ole olnud sellel suvel harukordne, vaid aasta-aastalt tõusev trend.

„Suurem üleveetavate sõidukite arv on kasvanud samaaegselt mahajäämist iseloomustavate näitajatega. Eriti on see näha suvekuudel. Suvistel tipphetkedel ootasid üldjärjekorras reisijad nii Rohukülas kui Heltermaal keskmiselt 3-5 tundi, et laevale pääseda, sõltuvalt siis sellest kui pikk oli järjekord nende saabumise hetkel,” kirjeldab Rõhu peamist probleemi, mis on kõrge külastatavusega kaasnenud.

Nii teeb Hiiu vallavalitsus maanteeametile ettepaneku suurendada alates 2021. aastast suviseks tipphooajaks ehk jaanipäeva nädalast augusti lõpuni Heltermaa-Rohuküla liinil liinimahtu ja panna käima lisalaev. „Nimetatud vajadust on korduvalt esile toonud meie kogukonna liikmed, sh ettevõtjad, ja külalised nii kirjalikes kui ka suulistes pöördumistes. Nõudlust kinnitab ka allpool esitatud statistika koos selgitustega,” sõnab Rõhu.

Kirjas esitatud statistika järgi tehti sel suvel Rohuküla-Heltermaa liinil 1846 reisi, mida on 8 reisi (0,4%) võrra enam kui 2019. aasta suvel. Samal ajal kasvas aga üleveetud sõidukite arv 8%. 2018. aasta suvega võrreldes on vahe veel suurem – kahe aasta jooksul on reiside arv kasvanud 3%, sõidukite arv 11%.

„Seejuures on oluline märkida, et selle aasta augustis oli algselt plaanitud reiside arv isegi 1% võrra väiksem kui 2019. aasta suvel,” sõnab Rõhu. Ka ütleb ta, et kui 2020. aasta reiside arv kasvanuks samas rütmis sõidukite arvuga ehk 8%, võinuks liini reiside arv suvel olla ca 140 võrra suurem ehk ca 70 ringi edasi-tagasi.

Mis puudutab mahajäämuse osakaalu kasvu, siis reiside väljumise aegade järgi oli mahajäämus Rohuküla poolt näiteks juulis esmaspäevadel 10.00-st kuni 14.30-ni, neljapäevadel ja reede hommikutel 10.00-st kuni õhtuni 20.30-ni välja ning Heltermaa poolt lisaks traditsioonilisele pühapäevale (juulis-augustis mahajäämused hommikust õhtuni) ka esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval.