Hiidlased ohkasid kergendatult, kui saar lukku läks. Ettevõtjad võtavad aga tund ja päev korraga, mõni nimetab olukorda katastroofiks

Kolmapäeva õhtuks selgus, et hoolimata faktist, et saarel endal on nakatumised esialgu kontrolli all, oli Eesti esimene koroonaviiruse ohver pärit just Hiiumaalt. „Emotsionaalselt on see raske hetk kogu Eestile, seda enam Hiiumaale,“ kirjutas vallavanem ja kriisikomisjoni juht Toomas Rühu sotsiaalmeedias tehtud pöördumises.

Lisaks on põhjust olla murelik ka sellepärast, et varasemad kriisid on pigem näidanud: taastumistase saare majanduses on alati madalam, kui enne kriisi ja vähem kui 10 000 elanikuga saarel annab ka mõnekümne töökoha kadumine valusalt tunda.

Saare esimesel karantiinipäeval 600 kõnet

Hiidlased soovisid ühenduse piiramist Saaremaaga tegelikult juba enne valitsuse otsust, sest teave seal võrkpallivõistlusest alguse saanud nakatumistest levis. Riigi kriisikomisjoni korrraldus mandrilt saartele liikumist piirata tõi siiski segadust üksjagu.

Emmaste osavallavanema Hergo Tasuja sõnul tuli esimesel piirangu päeval valla poolt sisse seatud infotelefonile mõne tunniga 600 kõnet, milles uuriti piirangute kehtimist ja võimalikke erandeid.

Saare lukku panek tuli tegelikult kergendusena, sest eriolukorra kehtestamisel oli ebaselge, kas ja kuidas inimesed, kellel Hiiumaal suvekodu, siia isolatsiooni saavad tulla ja milline on kindlus, et nad endaga haigust kaasa ei too. Praegu on liikumispiirangu aluseks alaline elukoht ja kehtib põhimõte, et üldjuhul saab praamiga sõita ühe korra – kas mandrile või siis Hiiumaale koju.