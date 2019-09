Hiidlased saavadki talveks tihedama praamigraafiku

Kolmapäeval riigikogule tuleva aasta eelarvet esitledes nimetas pea­minister Jüri Ratas suur­saarte ühendusi: Kuressaare-Tallinna liinile suurem lennuk, talviste graafikute tihendamine Rohuküla-Heltermaa liinil ning suvest Virtsu-Kuivastu liinile lisalaeva hankimine.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et valla­valitsus esitas juba kevadel riigieelarve strateegiasse taotluse selleks, et talviseks nn madal­hooajaks lisada parvlaevade sõiduplaani täiendav, kuues väljumine.

"Eile riigi­kogus riigieelarvet üle andes kinnitas peaminister, et 2020. aasta riigieelarve arvestab selle taotlusega ning on mahtu suurendanud. See omakorda loob tingimused, et aasta ringi kehtiks samasugune põhi­graafik. Ühtlasi kaoks sellega vajadus kolmeks talvekuuks, jaanuarist märtsini kogu Hiiumaa ja hiidlaste liikumisi muuta."