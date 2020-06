Hiiglaslik rahapesuskandaal pani Eesti valitsust sulgema 500 krüptorahafirmat

Euroopa krüptorahasõbralikuimaks riigist peetav Eesti, kes hakkas esimeste seas EL andma välja krüptorahaettevõtete litsentse, peab rahapesuskandaalide järel ütlema üles krüptorahaettevõtete tegevuslubasid. Enam kui 500 krüptorahaettevõtte tegevusload on tühistatud, kirjutab krüptorahaportaal Coinindex.

Kuigi Danske Banki rahapesuskandaalil pole vähimatki pistmist krüptorahaettevõtetega, on Eesti rahapesuvastaste meetmete juurutamisel eriti tähelepanelik.

Rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand ütles, et nad kahtlustavad paljusid krüptorahakompaniisid selles, et need kuritarvitavad Eestis väljaantud tegevuslubasid teistes riikides pettuste korraldamiseks.

Ta lisas, et senised tegevuslubade tühistamised on alles esimene samm.

Reimandi sõnul võib varsti muutuda krüptorahaettevõtete litsentseerimine palju karmimaks. Kuna pooltel Eestis litsentseeritud krüptorahaettevõtetel pole tegevust Eestis ega siin ettevõtte juhte, võivad nad kaotada tegevusloa.