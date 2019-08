Hiiglaslikus rahapesus kahtlustatav Vene ettevõte alustas Soomes kinnisvara müümist

Soome politsei hinnangul viiakse kõik juurdlustoimingud lõpule sel suvel.

Turu saarestikus toimus mullu septembris massiivne operatsioon, kus osales sadu politseiametnikke.

Iltalehti on kirjutanud, et kahtlustatav firma Ariston Helmi on ostnud kokku maatükke Turu saarestikus, samuti on selle esindajad ostnud sõjaväe oksjonitelt vanu veesõidukeid.

Kuivõrd operatsioonis osales sadu inimesi, on Soome meedias avaldatud kahtlust, et vahest pole tegu siiski tavapärase rahapesu-uurimisega, kahtlustatakse, et luubialune ettevõte on seotud Vene sõjaväega.