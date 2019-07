Hiina autoturul on langus. Tehased töötavad tühise võimsusega

Romet Kreek reporter RUS

PSA Chand'ani autotehas Foto: Scanpix/ AFP

Hiina kahanev autoturg on löönud eriti välismaiseid tootjaid, mistõttu mõned tootjad töötavad tühise osaga potentsiaalsest tootmisvõimsusest. See on tekitanud kartuse, et mõnigi autotootja võib lahkuda maailma suurimalt autoturult.