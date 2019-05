Hiina endine keskpankur hoiatab: kaubandussõda võib tuua üleilmse finantskriisi

„Hiina ja USA kaubandussõja mõjud ei peegeldu mitte ainult neis riikides, vaid laienevad kogu maailmale,“ lausus Hiina keskpanga endine juht Dai Xianglong Hiina mõttekoja korraldatud pressiüritusel, vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC.

„Kui Hiina-USA kaubandussõda laieneb, võib see kaasa tuua üleilmse finantskriisi,“ lausus ta.

Hiina vastutollid 60 miljardi dollari mahus USA kaupadele rakenduvad 1.juunist. Need on vastuseks USA presidendi Donald Trumpi otsusele tõsta 200 miljardi dollari mahus Hiina toodete tollimakse seniselt 10 protsendilt 25 protsendile.

Maailma kahe suurema majanduse kaubandusvaidlused on hoidnud globaalseid väärtpaberi- ning finantsturge juba kuid majanduse kasvuväljavaadetele negatiivse mõju tõttu ärevuses.

"Seekord on USA valinud vale aja, vale sõja ning vale vastase," lausus Hiina endine väliminister Wei Jianguo. Ta lisas, et see või olla Ameerika suurim viga alates Teisest maailmasõjast või isegi riigi asutamisest ning selle ainsaks põhjuseks on soovimatus Hiina kasvavat jõudu tunnistada.