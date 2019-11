Hiina käivitas just maailma suurima 5G võrgu

China Mobile, China Telecom ja China Unicom pakuvad reedest oma klientidele 5G pakette, mis algavad alates 128 jüaani ehk 18 dollarit 30GB andmeside mahu eest kuust, kirjutab CNN Business. Need võimaldavad hiinlastel kasutada ülikiiret interneti teenust.

Tarbijatele suunatud 5G teenused on kättesaadavad 50 linnas üle Hiina. Nende hulgas on nii Peking, Shanghai, Guangzhou ja Shenzhen, teatas Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua. Shanghais on aktiveeritud ligi 12 000 5G tugipunkti selleks, et tagada 5G levi linna olulisematel välialadel.

Kuigi Hiinas käivitatud 5G võrk on Brenstein Research andmetel kõige suurem maailmas – andes sellega riigile ka palju mõjuvõimu tehnoloogia valdkonnas juurde –, ei ole hiinlased siiski esimesed, kes seda on teinud. Selle aasta jooksul on valitud piirkondades 5G võrgud avanud juba nii USA kui Lõuna-Korea.

Hiinas on kõige rohkem mobiilse interneti kasutajaid maailmas. Xinhua andmetel on nutitelefonid, millega surfatakse ka internetis, olemas 850 miljonil hiinlasel. Jefferies analüütikute hinnangul küündib 5G võrgu kasutajate arv Hiinas 2020. aastaks sellest 7%-ni ehk 110 miljonini.

Maailma suurim mobiiltelefonide valmistaja Huawei mängib Hiina üleminekul 5G võrkudele võtmerolli. Shenzhenis asuv ettevõte varustab kõiki kolme mobiilioperaatorit 5G tehnoloogiaga. Riigi suurim telekom ettevõte, China Mobile ostis pooled oma 5G seadmetest Huawei käest, kirjutab China Daily. Ülejäänu tuli Huawei Euroopa konkurentidelt Nokialt ja Ericssonilt ning kohalikult konkurendilt ZTE-lt.