Hiina kapital ostab maailmas kõike kokku: ka haridust

Toimetas: Kaja Koovit toimetaja RUS

Hiina valuuta. Foto: Scanpix, AP

Nasdaqil noteeritud Hiina kooligrupp Bright Solar maksis Suurbritannia, Hiina ning Põhja-Ameerika koolivõrgustiku CATS College eest 150 miljoni naela. See on viimane näide, mis kinnitab Hiina huvi ka rahvusvahelise hariduse vastu, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.