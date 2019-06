Hiina keelas Kanadast imporditavad lihatooted

Ettevõtte tippjuhi teatas Kanada ringhäälingule CTV, et peab seda sammu nö poliitiliselt motiveerituks.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang seevastu eitas sellist käsitlust. "Hiina valitsuse kohustus on kaitsta Hiina tarbijate ohutust ja huve ning riigi põllumajanduslikku tootmist ja ökoloogilist turvalisust," ütles ta 11. märtsil toimunud pressikonverentsil.

Pekingi ja Ottawa vahelised diplomaatilised suhted pingestusid pärast Huawei finantsdirektori Meng Wanzhou vahistamist Kanadas 2018. aasta detsembris.

Ameerika Ühendriigid süüdistasid Mengil, et ta aitas Huawei'l vältida Iraani vastaseid sanktsioone. Hiina valitsus väidab, et ettevõtte tippjuhi vahistamine on poliitiliselt motiveeritud.

Varsti pärast Mengi kinnipidamist võeti Hiinas vahi alla kaks kanadalast, endine diplomaat Michael Kovrig ja ärimees Michael Spavor, keda süüdistati sisuliselt spioneerimises.

Kanada valitsus nõuab Kovrigi ja Spavori vabastamist, kirjeldades nende kinnipidamist meelevaldsena.