Hiina majanduskasv 30 aasta kõige kehvem

Maailma suuruselt teise majanduse kolmanda kvartali numbrid, mis jäid analüütikute oodatust tagasihoidlikumaks, näitavad, et oma jälje on riigi majanduskasvule jätnud kaubandussõda USAga ning jahenev tööstus ja investeerimiskliima.

Majandusleht märgib, et Hiina majandus liigub nüüd 1980-ndate aastate lõpuga võrreldaval tasemel. Samas märgitakse, et majandus on nüüd oluliselt suurem ega saagi enam kahekohaliste kasvunumbritega jätkata.

Hiina statistikaamet märgib, et riigi majandus säilitas üldise stabiilsuse. Samas siiski tunnistatakse, et nii siseriiklikku kui välismaist komplitseeritud ning tõsiseid majandustingimusi, aeglustuvat majanduskasvu ning suurenevat välist ebakindlust arvestades on Hiina majandus suure negatiivse surve all.

IMF hoiatas sel nädalal, et globaalne majanduskasv jääb viimase kümnendi kõige madalamale tasemele, sest USA ja Hiina kaubandussõda on jätnud oma negatiivse jälje majandususaldusele ning investeeringutele.

Nii kasvab maailma majandus IMFi hinnangul sellel aastal vaid 3%. Seda on 0,3 prostendipunkti võrra vähem kui poole aasta eest loodeti.

Hiina suurim mure on kaubandussõda. Septembris vähenes Hiina eksport aastatagusega võrreldes 3,2%. Tootjad on samuti kaubandussõjalt hoobi saanud: tootmine on odavnenud 1,2%, mis on suurim kukkumine alates 2017. aasta juulist.