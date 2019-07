Hiina majanduskasv kängus kolme aastakümne väiksemaks

Kuigi juunikuu tehaste väljalase ja jaemüük näitasid paranemismärke, on mõned analüütikud kartusega, et paranemine ei pruugi olla jätkusuutlik. Eeldatakse, et Peking tuleb lähikuudel välja täiendavate majandust toetavate meetmetega.

Nii Hiina kaubanduspartnereid kui investorid jälgivad hoolega maailma suuruselt teise majanduse käekäiku. Mida pikemaks ja kulukamaks venib USA-Hiina kaubandussõda, seda rohkem tõstab pead üleilmne majandussurutise oht.

Veel esimeses kvartalis näitas Hiina majandus 6,4 protsendist kasvu. Teise kvartali majanduskasv oli madalaim alates vähemalt 1992. aasta esimesest kvartalist. Varasema aja kohta Hiinas statistika puudub. Number vastas analüütikute ootustele.

“Hiina kasv võib teisel poolaastal aeglustuda 6-6,1 protsendini,” ütles Hwabao Trusti ökonomist Nie Wen Reutersile. Hiina valitsuse selle aasta majanduskasvu eesmärk on 6-6,5 protsenti.

Hiina on alates läinud aasta algusest alandanud pankadele kehtivaid reservide normatiive, mis vabastab kapitali laenamiseks. Analüütikute prognooside kohaselt on tänavu oodata veel kahte reservinõude kärbet.