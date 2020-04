Hiina on arenevatele riikidele salaja laenanud enam kui 200 miljardit dollarit

Erinevalt rahvusvahelistest organisatsioonidest nagu IMF ja Maailmapank, annab Hiina laenu kommertsalustel. Ning kuna neid laene kooskõlastama ei pea võib ka nende maht olla oluliselt suurem kui analüütikud ning investorid arvavad. Praegune koroonapandeemiast vallandunud majanduslangus võib neile riikidele väga karmilt mõjuda.

The Wall Street Journal kirjutab erinevate ülikoolide ökonomistide uuringule tuginedes, et Hiina on arenevatele riikidele laenanud üle 200 miljardit dollarit ning vaeste arenevate riikide võlg Hiinale moodustab vähemalt 20% nende sisemajanduse kogutoodangust.

Hiina tõusu nii kaubandus- kui tööstusjõuna on viimasel neljal aastakümnel tõsiselt uuritud, kuid riigi kasvavat mõju finantsvallas on oluliselt vähem mõistetud. Kui palju täpselt Hiina on laenu andnud, on riigi kontrolli all pangad nagu Hiina Arengupank ning ka laenu võtnud riigid kiivalt varjanud.

Kuna ametlikke täpseid andmeid ei ole, võivad nii laenu andvad rahvusvahelised organisatsioonid kui nende riikide võlapabereid ostvad investorid neid riske alahinnata, märgitakse uuringus. „Sestap tuleb neil olla väga-väga ettevaatlikud,“ kinnitas üks uuringu koostaja, Harvardi ülikooli ökonomist ning endine IMFi ametnik Carmen Reinhart.