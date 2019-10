Hiina on asunud aretama sigu, mis on jääkaru suurused

500 kilo kaaluv loom – mis on juba raskem kui keskmine jääkaru, kelle kaal võib jääda 150 kuni 450 kilo vahele – on osa seakarjast, mida on aretatud sõna otseses mõttes hiigelsigadeks, kirjutab Bloomberg.

Sel hetkel, kui need sead tapamajja jõuavad, küündib nende hind 1400 dollari ehk umbes 1275 euroni. See ületab kolmekordselt selle, Nanningi provintsi keskmise sissetuleku, kus selle farmi pidaja Pang Cong elab.

Kuigi Pangi seakari on ekstreemne näide sellest, mida kõike on Hiina seakasvatajad nõus tegema selleks, et riigi sealiha puudujääki lahendada, on juba mõte, et suurem on parem, levinud üle riigi, sest tegu on kõige suuremate sealihasõpradega maailmas.

Kõrge sealiha kokkuostuhind on näiteks ühes Hiina põhjapoolses provintsis, Jilinis viinud seakasvtajad nii kaugele, et nende sigade keskmine kaal on tõusnud 175 kilo pealt 200 kilo peale. Sea normaalkaal on tavaliselt 125 kilo. Piirkonnas tegutseva seakasvataja Zhao Hailini sõnul tahavad nad kasvada sigu nii suureks kui võimalik.

Suuri sigu ei taha kasvatada ainult väikesed sealihatootajad, sama hullus on tabanud ka suuri seakasvatajaid. Näiteks riigi suurimad sealihakontsernid Wens Foodstuffs Group Co, Cofco Meat Holdings ja Beijing Dabeinong Technology Group ütlevad, et ka nemad on asunud otsima võimalusi, kuidas elussigade kaalu üles saada. Seafarmerid püüavad tõsta sigade kaalu 14% võrra.

Mõnede suuremate seakasvatajate poolt tappamajja saadetavate sigade kaal on kasvanud 140 kiloni, kui see varasemalt oli 110 kilo. See tähendab, et seakasvatajad teenivad senisest ka kolmandiku võrra enam kasumit.