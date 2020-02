Klientide jaoks, kes on hiljuti Hiinast kaupa tellinud, tähendab tänane olukord tõenäoliselt seda, et nende pakk on tavapärasest kauem teel. „Ühtlasi peame ka tellijatele meelde tuletama, et nende saadetiste osas, mis veel Eestisse jõudnud pole, ei oska me infot jagada. Seetõttu on kliendil kõige targem varuda kannatust ning oma saadetise infot jälgida Omniva kodulehe saadetise otsingus,” ütleb Eesti pakiäri juht Martin Luts.