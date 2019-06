Hiina rikkurid pagevad tuure koguva kaubandussõja valguses kodumaalt

USA-Hiina kaubandussõda on andnud Hiina rikkuritele löögi just sinna, kus see kõige valusam on – nende jõukusele. Näiteks sel aastal jõudis Forbesi miljardäride edetabelisse 49 Hiina miljardäri vähem kui mullu. Tegemist on esimese nii suure languse pärast 2012. aastat. Huruni prognooside kohaselt on Hiina miljardärid kaotanud oma vara väärtusest triljon dollarit.

Paljud jõukad hiinlased on kaotanud usu, et Hiina võiks kaubandussõjast USA-ga võitjana välja tulla, vaadates, kui agaralt nad endale välismaale kinnisvara otsivad. New World Wealth andmetel lahkus ainuüksi 2017. aastal Hiinast 10 000 miljonäri.