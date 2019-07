Hiina sadamate tolliladudesse on kogunenud miljoneid barreleid Iraani naftat

Hoolimata sellest, et kaks ja pool kuud tagasi kehtestas Valge Maja Iraani naftale impordikeelu, jätkab Iraani nafta oma tavapärast teed Hiina, kus see läheb tollilattu paremaid aegu ootama, kirjutab Bloomberg, tuginedes mitmetele Hiina sadamatega seotud allikatele.

Kuigi Iraani nafta ringlusse ei jõua, on selle olemasolu kogu turu kohal tuntav. Iraani naftavarud võivad anda suure löögi üleilmsetele naftahindadele, kui Hiina rafineerijad otsustavad seda hoolimata OPECi toodangu kärpimise kokkuleppest kasutusele võtta. Ühtlasi võimaldavad need laod jätkata Iraanil naftapumpamist ja selle transportimist potentsiaalselte ostjatele lähemale.

Singapuris asuva analüütiku Rachel Yew sõnul on Iraani naftalaadungid juba paar kuud Hiina tolliladudesse liikunud ja tõenäoliselt jätkub see trend ka edaspidi. Tema sõnul on Iraani selline samm täiesti mõistetav, kuna nafta oleks sanktsioonide leevendamise korral võimalikule ostjale oluliselt lähemal.

Bloombergi tankeriliikluse analüüsi järgi ei pruugi aga Iraani Hiina-suunalised laevareisid veel niipea vaibuda. Vähemalt kümme väga suurt naftatankerit ja kaks väiksemat laeva, mis kuuluvad Iraani riiklikule naftafirmale, liiguvad praegu Hiina poole. Kokku kannavad nad oma pardal üle 20 miljoni barreli musta kulda.

Kuigi suur osa Hiina tolliladudesse kogunenud Iraani naftast kuulub jätkuvalt Teheranile – ja sellega sanktsioone ei rikuta –, kuulub mingi osa nendesse mahutitesse kogunenud naftast siiski ka Hiina ettevõtetele, kes on saanud selle vastutasuks oma investeeringute eest. Kas sedasorti tehingud tähistavad juba sanktsioonide rikkumist, on ebaselge.